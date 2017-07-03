У Мінську протестували проти спільних із РФ військових навчань

1340 переглядів
Понеділок, 3 липня 2017, 17:31

В офіційний День незалежності Білорусі 3 липня в Мінську відбулася акція, учасники якої протестували, зокрема, проти спільних із Росією військових навчань, запланованих на вересень.

Акцію "За мирну Білорусь" організував лідер опозиції Микола Статкевич, передає "Радіо Свобода".

Протестувальники зібралися на Жовтневій площі, після чого пройшли ходою до площі Незалежності.

За даними видання, участь в акції взяли близько 200 людей.

 
радіо свобода

Біля Червоного костьолу відбувся короткий мітинг, після чого Статкевич закликав присутніх розійтися.

Як повідомлялося, напередодні, 2 липня 2017 року журналістку "Української правди" Оксану Коваленко не пустили на територію Білорусі і повідомили про заборону в'їзду.

Прикордонники відмовились пояснити причину заборони журналістці, яка прямувала до Білорусі з приватним візитом.

Білорусь, яку президент Олександр Лукашенко очолює вже 23 роки, є одним із найближчих союзників Росії. Разом із Росією Білорусь утворила так звану "союзну державу".

У вересні цього року на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання "Захід-2017" з залученням російською стороною понад 4 тисяч вагонів для перевезення озброєнь і солдатів.

Українська сторона висловила занепокоєння через ці навчання.

Проте, як заявляв посол України в Білорусі Ігор Кизил, Україна отримала запевнення білоруської сторони, що українські військові, у тому числі військовий аташе з посольства України у Мінську, зможуть бути спостерігачами на навчаннях "Захід-2017".

Теми: Білорусь
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У НАТО побачили нову загрозу для України від РФ 3 липня 2017, 13:29
Журналістку УП не пустили до Білорусі 2 липня 2017, 08:14
У МЗС Білорусі викликали на килим українського посла 26 червня 2017, 17:01
powered by lun.ua
Головні новини
Єнін: Італійський журналіст Рокеллі заїхав на Донбас без дозволу
Росія знову "присвоїла" собі кримські експонати
Затримано чоловіка з паспортом РФ і відео розстрілу бійців ЗСУ
Комітет Ради не дав згоди на притягнення до відповідальності Дейдея
Усі новини
Етикет

Шорти vs опера: 10 базових правил поведінки в театрі

Made in Kyiv

Речі з київською символікою