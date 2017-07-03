Депутат з Київщини отримав 6 років в'язниці за смертельну ДТП

165 переглядів
Понеділок, 3 липня 2017, 18:17

Депутата Макарівської райради Матвія Євсеєнка засуджено до 6 років тюрми за вчинення смертельної ДТП на Кільцевій дорозі рік тому.

Про це у понеділок повідомляє прокуратура Києва на своєму офіційному сайті.

"Враховуючи обґрунтовану позицію прокурора, суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом строком на 3 роки. На даний час обвинувачений перебуває у СІЗО до вступу вироку у законну силу", - сказано у повідомленні.

Як відомо, як у ніч на 29 липня 2016 року на Кільцевій дорозі у Києві Євсеєнко, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з автомобілем "Волга".

Двоє людей, які перебували у "Волзі", отримали важкі травми. Один з постраждалих від отриманих травм помер. Експертиза виявила у крові депутата 1,85 проміле алкоголю.

Українська правда

Теми: Київ ДТП місцева влада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Готель "Кане": Втрата національного масштабу 3 липня 2017, 14:51
У двір Верховної Ради пригнали бронетехніку 3 липня 2017, 11:33
ЮНЕСКО заслухає звіт активістів про забудову Києва 3 липня 2017, 10:19
powered by lun.ua
Головні новини
Єнін: Італійський журналіст Рокеллі заїхав на Донбас без дозволу
Росія знову "присвоїла" собі кримські експонати
Затримано чоловіка з паспортом РФ і відео розстрілу бійців ЗСУ
Комітет Ради не дав згоди на притягнення до відповідальності Дейдея
Усі новини
Етикет

Шорти vs опера: 10 базових правил поведінки в театрі

Made in Kyiv

Речі з київською символікою