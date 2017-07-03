На Донбасі затримали "отамана" бойовиків

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Понеділок, 3 липня 2017, 18:58

Поліція затримала в Донецькій області "отамана регіонального козачого об'єднання".

Про це у понеділок повідомляє на своїй сторінці у Facebook поліція Донецької області.

Вказується, що "генерал-майора терористів" затримали поліцейські Волновахи на блокпості.

66- річний чоловік рухався до Бердянська, щоб "побачитись із товаришем".

"Було встановлено, що перед правоохоронцями – діючий генерал-майор регіонального козачого об’єднання "ДНР". Він розповів, що у 2011 році почав керувати полком, до складу якого входило 90 рядових козаків. У 2014 році, коли місто захопили окупанти, "козаки" приєдналися до терористів", - повідомили в поліції.

"Наразі із головним козаком "ДНР" спілкуються оперативники та слідчі Волноваського відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 256 ККУ (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Українська правда

Теми: Донбас АТО
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