Правозахисники опублікували звіт про порушення прав людини у Криму

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Неділя, 30 липня 2017, 01:19

Кримська правозахисна група подала черговий моніторинговий огляд про порушення прав людини в окупованому Росією українському Криму.

Про це повідомляється на сторінці Групи у facebook.

Моніторинговий Огляд підготовлений Кримською правозахисною групою на підставі матеріалу, зібраного у травні 2017 року.

Звіт включає в себе інформацію про затримання і обшуки, політично мотивовані кримінальні переслідування, порушення права на свободу зібрань,  свободу слова і висловлювання думки.

Таким чином, правозахисники звертають увагу на політично мотивовані кримінальні переслідування, в тому числі "справу 26 лютого", "справу Хізб ут-Тахрір", "справу українських диверсантів" і "справу Володимира Балуха", справу кримського журналіста Миколи Семени, а також "справу Ільмі Умерова" і "справу Сулеймана Кадирова".

Окремо відзначається, що 25 травня вперше після анексії окупанти примусово призвали і показово відправили 30 осіб служити в російській армії за межами півострова.

Теми: Крим права людини окупація Росія
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