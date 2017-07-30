Трамп розчарувався у Китаї

Президент США Дональд Трамп розчарований бездіяльністю Китаю щодо Північної Кореї.

Про це він написав у twitter.

"Я дуже розчарований в Китаї. Наші дурні минулі лідери дозволили їм заробити сотні мільярдів доларів за рік на торгівлі, але досі вони нічого не роблять для нас з Північною Кореєю, а тільки говорять. Ми більше не дозволимо це продовжувати. Китай міг би легко вирішити цю проблему!", - заявив Трамп.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2017 р.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2017 р.

Як повідомлялось, 29 липня Північна Корея повідомила про друге успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США.

Раніше помічник державного секретаря США у Східній Азії Сьюзан Торнтон заявила, що найближчим часом можуть бути запроваджені нові санкції, які включають заходи проти китайських фінансових установ, які співпрацюють з КНДР.