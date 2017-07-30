Бомбардувальники ВПС США пролетіли над Корейським півостровом

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Неділя, 30 липня 2017, 07:15

Два бомбардувальники B-1B ВПС США пролетіли над Корейським півостровом у відповідь на нещодавні випробування ракет Північною Кореєю.

Про це повідомили у ВПС США, передає Reuters.

Північна Корея заявила, що провела ще один успішний тест  міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) у п'ятницю, яка довела свою здатність вразити материкову частину Америки, назвавши це "суворим попередженням" для США.

Політ B-1B, проведений в суботу, є прямою відповіддю на ракетне випробування та попередній запуск ракети-носія "Хвансон-14" 3 липня, повідомляється в заяві США.

28 липня КНДР запустила другу міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-14". Вона перебувала в повітрі 47 хвилин, пролетівши 998 км. Ракета впала в Японське море.

30 липня президент США Дональд Трамп заявив про розчарування бездіяльністю Китаю щодо Північної Кореї.

Теми: Північна Корея США
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