Порошенко про Айвазовського: шануймо нашу спадщину

Президент Петро Порошенко з нагоди 200-річчя з Дня народження художника Івана Айвазовського закликав шанувати українську спадщину.

"В ці дні 200 років тому у Феодосії народився видатний художник – Іван Айвазовський. Шануймо нашу спадщину!", - йдеться на сторінці Порошенка в Facebook із хештегом #GloryToUkraine (Слава Україні).

Іван Костянтинович Айвазовський народився 29 липня 1817 року в Феодосії (Кримський півострів, нині анексований Росією). Помер 2 травня 1900 року там само.

Відомий, перш за все, як художник-мариніст та баталіст. Є автором понад 6000 різних творів.

Українська правда