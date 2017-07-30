У Німеччині внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей

369 переглядів
Неділя, 30 липня 2017, 11:30

Внаслідок стрілянини в нічному клубі німецького міста Констанц загинули двоє людей.

Про це повідомляє Spiegel Online.

До стрілянини дійшло близько 4.30 ранку у неділю. На місце події були відправлені поліцейські і спецпризначенці, оскільки спочатку було невідомо про кількість нападників.

Відвідувачі клубу після пострілів в паніці залишили будівлю або заховалися.

Внаслідок стрілянини загинули двоє людей, в тому числі 34-річний нападник. Він отримав несумісні з життям поранення під час перестрілки з поліцією і помер у лікарні.

Поранення також отримав один з поліцейських. Крім нього, важко поранені були двоє інших людей.

Слідство вважає, що нападник діяв самостійно. Його мотиви поки невідомі, слідство у справі триває.

Нагадаємо, у п’ятницю злочинець, озброєний кухонним ножем, напав у супермаркеті  Гамбурга на 50-річного чоловіка, який помер на місці злочину. Після цього він вибіг на вулицю і поранив ще кількох людей.

Європейська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
У Німеччині внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей
Доба в АТО: 14 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув, ще сім поранено
Бомбардувальники ВПС США пролетіли над Корейським півостровом
Саакашвілі: В анкеті на отримання українського громадянства не мій підпис
Усі новини
Кажу "НІ!"

Мистецтво говорити "НІ!". Чому важливо відмовити вчасно

Інтерв'ю

Влад Троїцький: Держава має формувати тренди, а не нав'язувати ідеологію