На Вінничині митника зловили на хабарі

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Неділя, 30 липня 2017, 15:13

Прокуратурою Вінницької області викрито та затримано митника під час отримання 20 тисяч грн неправомірної вигоди.

Як повідомила в Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, 29 липня о 19.00 затримано на місці події головного державного інспектора одного з митних постів Вінницької митниці головного управління ДФС у Вінницькій області, який вимагав та отримав від особи неправомірну вигоду в сумі 20 тисяч грн, за безперешкодне переміщення без митного оформлення товарів комерційного призначення в понад встановлену вагу і кількість.

Слідчими та процесуальними керівниками вручено затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та готуються клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і клопотання про відсторонення від посади.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Теми: Вінницька область митниця хабар
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