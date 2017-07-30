Під Новотошківським було боєзіткнення, ЗСУ захопили російську зброю та засоби зв’язку

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Неділя, 30 липня 2017, 17:05

В результаті боєзіткнення поблизу н.п. Новотошківське (Луганська обл.) українські бійці захопили трофейну зброю та засоби зв’язку з РФ. 

Про це 30 липня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

За даними штабу, бойове зіткнення з ворожою ДРГ сталося 27 липня. Внаслідок сутички бойовики втратили одного бійця, ще одного було поранено. Серед бійців ЗСУ двоє зазнали поранень. 

"27 липня о 7:40 ранку бойовики відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у напрямку позицій захисників Новотошківського. Через 5 хвилин українські військові помітили висування ДРГ бойовиків чисельністю до 10 осіб у напрямку українського опорного пункту. Було прийнято рішення на відкриття вогню на ураження", - йдеться у повідомленні.

"Ворог відступив за 15 хвилин від початку боєзіткнення, лишивши на полі бою ручний протитанковий гранатомет, РПГ-7В, кулемет Калашникова та аналогову радіостанцію "Motorola", - повідомили у штабі. 

 
 

Теми: АТО Донбас Росія зброя
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