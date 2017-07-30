Українців серед постраждалих у Бодрумі немає - МЗС

Українців серед постраждалих під час стрілянини у Бодрумі (Туреччина) немає.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

Консул повідомляє, що українців немає серед постраждалих під час стрілянини у Бодрумі (Туреччина). pic.twitter.com/oZZPBvn0RY — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 30, 2017

Раніше повідомлялося, що в результаті збройного нападу на нічний клуб турецького курортного міста Бодрум 1 людина загинула, 3 зазнали поранень.

Українська правда