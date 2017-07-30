Українців серед постраждалих у Бодрумі немає - МЗС

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Неділя, 30 липня 2017, 18:07

Українців серед постраждалих під час стрілянини у Бодрумі (Туреччина) немає. 

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

Раніше повідомлялося, що в результаті збройного нападу на нічний клуб турецького курортного міста Бодрум 1 людина загинула, 3 зазнали поранень

Українська правда 

Теми: Туреччина МЗС
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