Українців серед постраждалих у Бодрумі немає - МЗС
Українців серед постраждалих під час стрілянини у Бодрумі (Туреччина) немає.
Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.
Консул повідомляє, що українців немає серед постраждалих під час стрілянини у Бодрумі (Туреччина). pic.twitter.com/oZZPBvn0RY— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 30, 2017
Раніше повідомлялося, що в результаті збройного нападу на нічний клуб турецького курортного міста Бодрум 1 людина загинула, 3 зазнали поранень.
Українська правда
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