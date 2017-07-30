Погода: 1 серпня спека повертається

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Неділя, 30 липня 2017, 18:25

Найближчої доби в Україні - переважно без опадів, у східних областях місцями невеликий дощ, температура  вдень 25-30°, на Прикарпатті та Закарпатті 31-33°.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві - без опадів, температура повітря вночі 14-16°, вдень 27-29°.

 



1 серпня - суха спекотна погода, вночі 14-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-34°, на Закарпатті місцями 35-37°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві – без опадів, температура повітря вночі 18-20°, вдень 30-32°.

 

Вдень 30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями грози.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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