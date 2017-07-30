США випробували систему протиракетної оборони

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Неділя, 30 липня 2017, 19:38

Агентство з протиракетної оборони США провело успішне протиракетне випробування з використанням системи протиракетної оборони THAAD.

Про це пише Голос Америки з посиланням на інформацію Агентства. 

Балістична ракета середньої дальності була запущена літаком ВПС США над Тихим океаном. Система THAAD, розташована на Алясці, виявила, відстежила та перехопила ціль.

З 15 тестів системи THAAD це стало 15-м успішним перехопленням, зазначили військові США. 

Як відомо, 28 липня КНДР провела черговий запуск балістичної ракети, лідер КНДР заявив, що його країна вже має ракети, які можуть завдати удару всій континентальній частині Сполучених Штатів.

Як зазначає Reuters, останній тест системи протиракетної оборони THAAD був запланований задовго до останнього запуску ракети Північною Кореєю. 

Теми: США зброя
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