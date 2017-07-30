Путін підписав закон про курортний збір у анексованому Криму

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким буде введено плату за користування курортною інфраструктурою у трьох регіонах РФ та в анексованому Криму.

Дія закону поширюється на Алтайський, Краснодарський і Ставропольський край, пише РІА Новости.

Згідно з документом, у зазначених регіонах до 31 грудня 2022 року проводиться "експеримент з розвитку курортної інфраструктури".

Платниками збору є фізособи, які досягли повнолітнього віку, що проживають в об'єктах розміщення понад 24 години.

Стягнення курортного збору почнеться не раніше 1 травня 2018 року, його розмір не може перевищувати 100 рублів, у 2018 році він не може перевищувати 50 рублів.

Сума курортного збору, що підлягає сплаті, визначається як вартість кількості днів фактичного проживання платника курортного збору в об'єкті розміщення, за винятком дня заїзду, і відповідного розміру курортного збору. Сума збору не включається у вартість проживання.

Розмір збору може бути диференційований, в тому числі знижений до 0 - в залежності від сезонності, часу перебування платника в об'єкті розміщення, значення курорту, місцезнаходження територій муніципальних утворень, що входять до складу територію експерименту.

"Конкретні ставки збору будуть встановлюватися законом відповідного суб'єкта РФ", - зазначено у документі.