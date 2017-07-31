У Туреччині туристичний автобус потрапив в ДТП, 26 постраждалих

У Туреччині в південному районі Кайсері Яхьялы вдень 30 липня туристичний автобус потрапив в ДТП.

Про це повідомляє Haberler.

В результаті аварії постраждали 26 осіб. Вони були госпіталізовані в державну лікарню в місті Кайсері.

Автобус прямував з Адана на водоспад Капузбаши.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Департамент Консульської служби МЗС України, українці в ДТП не постраждали.

"Серед постраждалих в ДТП в Кайсері (Туреччина) українців немає", - йдеться в повідомленні.