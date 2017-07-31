У Канаді запуск вільної торгівлі з Україною назвали пріоритетом

Запуск ефективної вільної торгівлі з Україною є пріоритетом для міністерства міжнародної торгівлі Канади.

Про це повідомив спеціальний асистент міністра міжнародної торгівлі Канади Марк-Андре Пурье, передає "Укрінформ".

"Угода про вільну торгівлю із Україною є пріоритетом для Шампаня (міністра міжнародної торгівлі Канади) і ми дуже раді, що вона набуде чинності уже зовсім скоро", - сказав Пурье.

Він додав, що міністр Шампань всіляко просуватиме в своїй роботі канадсько-українські інтереси.

Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною була підписана 11 липня минулого року під час візиту Джастіна Трюдо в Київ. Вона вступає в дію 1 серпня цього року. Після цього Канада негайно скасує мита на 99.9% українського імпорту. У свою чергу Україна теж скасує 86% мит на імпорт з Канади протягом 7 років, привівши митну політику в паритет.