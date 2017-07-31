Японський прем'єр виступив за подальші дії щодо КНДР

Прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив, що в ході бесіди з президентом США Дональдом Трампом по телефону, вони погодилися з необхідністю зробити подальші кроки щодо Північної Кореї.

Про це пише Reuters.

Абе підкреслив, що він докладе максимум зусиль для захисту японського населення від дій КНДР.

Він також додав, що високо цінує готовність Трампа вживати заходів з цього питання.

Як повідомлялось, 29 липня Північна Корея повідомила про друге успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США.

Раніше помічник державного секретаря США у Східній Азії Сьюзан Торнтон заявила, що найближчим часом можуть бути запроваджені нові санкції, які включають заходи проти китайських фінансових установ, які співпрацюють з КНДР.