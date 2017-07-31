США сумніваються у доброчесності кандидатів до нового ВСУ

4217 переглядів
Понеділок, 31 липня 2017, 10:40

Доброчесність багатьох претендентів на посади в новому Верховному суді України викликає сумніви у Сполучених штатів.

Про це повідомляє посольство США у Twitter.

"Ряд сильних кандидатів потрапили до складу Верховного Суду, але все ж доброчесність багатьох із них викликає сумніви", - йдеться у твіті.

Там зазначили, що, аби уникнути потрапляння до складу ВС недостойних суддів, Вища рада правосуддя повинна окремо переглянути кожну кандидатуру.

Як повідомлялося, 27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила списки 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного суду.

На переконання Центру протидії корупції, через конкурс до складу ВС потраплять 80% старих суддів із сумнівною репутацією.

Водночас президент Петро Порошенко висловив велике задоволення тим, як пройшов конкурс до оновленого Верховного суду України.

Українська правда

Теми: Верховний суд США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко назвав конкурс до Верховного Суду зразковим 28 липня 2017, 15:27
До нового Верховного Суду можуть потрапити 80% старих суддів 28 липня 2017, 11:30
25% переможців конкурсу до Верховного Суду недоброчесні – РПР 28 липня 2017, 08:58
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко підписав скандальний закон про КС
Артефакти на Поштовій можуть поховати під бетоном
У Дніпрі помер один із бійців, поранених на полігоні у Черкаському
США сумніваються у доброчесності кандидатів до нового ВСУ
Усі новини
Їжа

10 місць в Києві, де готують смачний фалафель

Культура

Як майстри на Хмельниччині відроджують самчиківський розпис