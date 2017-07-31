Сусу в Хмельницькому наділи електронний браслет

Правоохоронці наділи електронний браслет стеження на колишнього слідчого з особливо важливих справ ГПУ Дмитра Суса.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Дмитренко, передають Українські новини.

"З наступного дня після рішення суду (тобто 28 липня) Дмитро Миколайович (Сус) під контролем співробітників Національного антикорупційного бюро був доставлений додому, в Хмельницький, і браслет на нього був надітий", - повідомив адвокат.

Захисник запевняє, що підозрюваний в повній мірі виконує всі зобов'язання, покладені судом.

При цьому захист ще не визначився з доцільністю подачі апеляції на запобіжний захід.

Крім того, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Козачина сказав, що САП вирішила подати апеляцію.

"Ми будемо подавати апеляцію", - заявив він.

САП вважає запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Суса занадто м'яким.

Як відомо, 27 липня Солом'янський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт екс-слідчого з особливо важливих справ Генпрокуратури Суса.

Національне антикорупційне бюро вже повідомило Сусу про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

Йдеться про заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, заволодіння і розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно; подання завідомо недостовірних відомостей у декларації людини, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом "Про запобігання корупції".