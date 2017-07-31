Порошенко підписав скандальний закон про КС

Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про Конституційний Суд України", який був прийнятий Верховною Радою 13 липня.

Про підписання закону сказано на сайті президента.

Порошенко вважає, що підписаний документ є складовою частиною судової реформи, яка спрямована на забезпечення права громадян України на справедливий суд.

Президент відзначив дві принципові новації Закону. "Абсолютно прозорий конкурсний відбір кандидатів в судді до Конституційного суду", - підкреслив Порошенко.

Президент зазначив, що кожен матиме можливість ознайомитись з тим чи іншим кандидатом.

доповнюється...

Як відомо, правозахисники, зокрема Amnesty International, Харківська правозахисна група, Центр інформації про права людини та інші, підписали звернення до Порошенка із закликом не підписувати закон про Конституційний Суд, який передбачає відкрите голосування за кандидатуру омбудсмана.