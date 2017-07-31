ГПУ підозрює міністра фінансів в ухиленні від сплати податків

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Понеділок, 31 липня 2017, 13:41

Генеральна прокуратура підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 18 липня, передають "Українські новини".

Суд доручив співробітникам Державної фіскальної служби провести перевірку міністра фінансів на предмет дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період з 1998 до 2016 року.

Генеральна прокуратура підозрює чиновника в порушенні ч. 1 ст.212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків і зборів).

Відповідне кримінальне провадження зареєстроване 4 липня 2017 року.

За даними ГПУ, Данилюк, очолюючи в 2010-2014 роках координаційний центр з впровадження економічних реформ при Адміністрації президента Віктора Януковича, придбав житловий будинок площею 290 кв. м вартістю 2 млн гривень, а також автомобіль BMW Х5.

Крім того, 2014 роre Данилюк зробив внесок в розмірі 519,6 тис. uривень на рахунок в Укрсоцбанку.

Разом з тим, згідно з податковою інформацією про доходи, за 2010-2014 роки Данилюк отримав дохід на суму 556,1 тис. uривень.

Як повідомлялося, частина депутатів комітету з питань податкової та митної політики ВР вимагає від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Данилюка міністром фінансів в квітні 2016 року. Тоді він займав посаду заступника глави Адміністрації президента.

Теми: Генпрокуратура Данилюк Мінфін податки
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