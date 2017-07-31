НАЗК доручило голові Харківської ОДА розібратись зі своїм заступником

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис голові Харківської облдержадміністрації Юлії Світличній щодо її заступника Євгена Шахненка.

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній щодо її заступника Євгена Шахненка", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до припису, який ухвалили 28 липня, Шахненко порушив вимоги пунктів 2 та 7 статті 46 закону "Про запобігання корупції", коли заповнював електронну декларацію, а також зазначив у декларації недостовірні відомості.

"З метою усунення виявлених порушень НАЗК вимагає вжити заходів щодо виконання заступником голови Харківської обласної державної адміністрації обов’язку стосовно подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями", - зазначають у НАЗК.

Прес-служба наголошує, що припис є обов’язковим до виконання.

Як повідомляли "Наші гроші" у березні 2016 року, заступник голови Харківської облдержадміністрації Євгеній Шахненко не задекларував 17062 грн.внесків у статутний фонд ТОВ "Будівельна компанія "Прогрес-партнер", співвласником, керівником та підписантом якої він був на той момент.

доповнюється...