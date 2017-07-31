Слідство: Організатор викрадень Луценка та Вербицького "погорів" на поїздках в РФ

Олександр Волков, підозрюваний в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького у 2014-му році, видав себе тим, що дізнавшись про затримання правоохоронцями своїх спільників, спробував втекти до Росії, але потім все ж повернувся в Україну.

Про це розповів начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський, передає Радіо Свобода.

За його словами, саме ці переміщення викликали цікавість слідчих прокуратури.

"Ми вийшли на нього (Волкова – ред.) нещодавно. Не знали про його участь у вчиненні злочину. Докази щодо нього отримали після того, як Департамент спеціальних розслідувань взяв ці кримінальні провадження щодо виконавців та організаторів злочину в травні 2017 року", - розповів він.

"В подальшому з’ясували важливу обставину: 23 квітня 2014 року, коли двох інших підозрюваних у вчиненні цього злочину затримали, наступного ранку, 24 квітня, Волков виїхав на територію Росії. В подальшому він чи то отримав гарантії від наближених до організаторів осіб, чи то дізнався, що в пред’явлених 23 квітня підозрах не фігурує. Пізно ввечері того ж дня він повернувся", - додав Донський.

Він також розповів, що слідчі отримали прямі свідчення і дані про телефонні з’єднання та переміщення Волкова в ніч викрадення.

"Спочатку ми отримали неспростовні непрямі докази, які, як кажуть в криміналістиці, перевищили б навіть прямі. Але ми ще не наважувались повідомляти йому про підозру. Для цього і для подальшого обрання запобіжного заходу в суді треба мати неспростовну систему доказів. Вже після того, як ми отримали прямі показання, які в сукупності корелюються з доказами, які ґрунтуються на телефонному трафіку, переміщеннях, зв’язках з іншими підозрюваними в ту ніч, ми вирішили повідомити про підозру та обрати запобіжний захід", - розповів Донський.

Як відомо, у січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

29 липня у Волкова провели обшук, за результатом якого прокуратурою було ухвалено рішення його затримати.

Його взяли під варту на 60 діб.

Раніше у МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму.