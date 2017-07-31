Президент ФК "Карпати" поділився телеканалом ZIK з родичами

1719 переглядів
Понеділок, 31 липня 2017, 14:25

Кінцевими бенефіціарами телеканалу ZIK, крім президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, стали його дружина й дочки.

Про це пише "Телекритика".

"Кінцевими бенефіціарними власниками телерадіокомпанії "Міст ТБ" (супутникова й аналогова ліцензії телеканалу ZIK), крім львівського бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, стали його дружина й дочки", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, відповідні зміни в ліцензії каналу Нацрада з телебачення і радіомовлення внесла на своєму засіданні 27 липня.

"Уточнюється склад пов'язаних осіб. І кінцеві бенефіціарні власники - сім'я Димінських на чолі з Петром Димінським", - сказав на засіданні глава регулятора Юрій Артеменко.

Він уточнив також у представника каналу, чи впливає на ZIK хтось інший. Однак той відповів заперечливо.

У Єдиному держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців значиться, що кінцевими бенефіціарними власниками "Міст ТБ" є Петро, Анастасія, Жанна й Олена Димінські.

Як повідомлялося, Петро Димінський - колишній народний депутат від "Нашої України", один з найвпливовіших бізнесменів Львівщини. У 90-х роках був бізнес-партнером міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. Останні десять років відійшов від активної політичної діяльності і багато часу приділяє футбольному клубу "Карпати", почесним президентом якого є. Forbes 2015 року оцінив його стан в 103 млн доларів.

Теми: телебачення економіка медіа ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Луганщині зведуть телевежу для трансляції українського ТБ в ОРЛО 28 липня 2017, 12:22
МЗС РФ заперечує заяви CNN про озброєння Росією "Талібану" 25 липня 2017, 20:43
"Тоніс" Макеєнка перейменували на "Прямий" 20 липня 2017, 16:40
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики включили до своїх списків на обмін російського військового Агєєва
Суди почали штрафувати власників авто на литовських номерах
Порошенко підписав скандальний закон про КС
Артефакти на Поштовій можуть поховати під бетоном
Усі новини
Будьте щасливі

Інвестиції у власний час роблять людей щасливішими

4 кроки

Як оформити допомогу на дитину онлайн