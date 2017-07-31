У центрі Івано-Франківська обстріляли автомобіль, поранено водія

У понеділок, близько 13:00, на одній із центральних вулиць Івано-Франківська розстріляли автомобіль Audi. Його водія госпіталізували з пораненнями.

Про це "Укрінформу" повідомив прес-секретар патрульної поліції Івано-Франківська Микола Гурак.

За його словам, поліція вже встановила особу підозрюваного.

"Підозрюваного у розстрілі автомобіля встановлено. Він випустив шість куль у водія іншого авто. Наразі вживаються заходи, аби затримати підозрюваного", - повідомив Гурак.

Він додав, що нападник лишив своє авто за кілометр від місця події та втік.