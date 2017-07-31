Бойовики включили до своїх списків на обмін російського військового Агєєва

Бойовики ОРДЛО включили у свої списки на звільнення затриманого в Україні російського військового Віктора Агєєва.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Ще один пікантний момент - ОРДЛО включили в свої вимоги на звільнення російського "потіряшку", кадрового військового російської армії Агєєва, тіпа це "ополчєнєц", - написала Геращенко після скайпконференції.

Вона наголосила, що в цьому питанні позиція України однозначна - це військовий злочинець. "Ми чекаємо, що влада РФ визнає його присутність в Україні ,суд має визначити міру його злочину, світ має знати деталі злочину, бо це факти російської військової присутності на Донбасі", - заявила вона.

Як зазначила Геращенко, представники ОРДО погодилися виключити зі списку осіб, звільнення яких вони вимагають, 2 десятки кримінальних злочинців, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі. "Але ОРДЛО при цьому продовжують вимагають амністіі і звільнення ще 45 людей, які не мають відношення до конфлікту, які здійснили важкі злочини - беркутівців, що розстрілювали Небесну Сотню, організаторів терактів в Одесі і Харкові", - зауважила вона.

Як відомо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську.

Міноборони РФ відмовляється визнати Агєєва своїм військовим та заявляє, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.