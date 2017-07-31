Бойовики включили до своїх списків на обмін російського військового Агєєва

1407 переглядів
Понеділок, 31 липня 2017, 15:01
Російський військовий Віктор Агєєв
ТСН

Бойовики ОРДЛО включили у свої списки на звільнення затриманого в Україні російського військового Віктора Агєєва.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Ще один пікантний момент - ОРДЛО включили в свої вимоги на звільнення російського "потіряшку", кадрового військового російської армії Агєєва, тіпа це "ополчєнєц", - написала Геращенко після скайпконференції.

Вона наголосила, що в цьому питанні позиція України однозначна - це військовий злочинець. "Ми чекаємо, що влада РФ визнає його присутність в Україні ,суд має визначити міру його злочину, світ має знати деталі злочину, бо це факти російської військової присутності на Донбасі", - заявила вона.

Як зазначила Геращенко, представники ОРДО погодилися виключити зі списку осіб, звільнення яких вони вимагають, 2 десятки кримінальних злочинців, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі. "Але ОРДЛО при цьому продовжують вимагають амністіі і звільнення ще 45 людей, які не мають відношення до конфлікту, які здійснили важкі злочини - беркутівців, що розстрілювали Небесну Сотню, організаторів терактів в Одесі і Харкові", - зауважила вона.

Як відомо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську. 

Міноборони РФ відмовляється визнати Агєєва своїм військовим та заявляє, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Теми: Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики більше 2 годин обстрілювали села під Маріуполем 31 липня 2017, 14:07
Багно життя 31 липня 2017, 13:27
Кількість полонених українців на Донбасі зросла до 137 – СБУ 31 липня 2017, 10:16
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики включили до своїх списків на обмін російського військового Агєєва
Суди почали штрафувати власників авто на литовських номерах
Порошенко підписав скандальний закон про КС
Артефакти на Поштовій можуть поховати під бетоном
Усі новини
Будьте щасливі

Інвестиції у власний час роблять людей щасливішими

4 кроки

Як оформити допомогу на дитину онлайн