РФ не відповіла на запит про видачу бойовика Погодіна, Київ готує скаргу в ЄСПЛ

Генпрокуратура України не отримала офіційної відповіді з РФ щодо передачі українським правоохоронцям бойовика Вадима Погодіна, що вбив громадянина України Степана Чубенка на Донбасі та згодом був затриманий на території АРК.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомив заступник головного прокурора України Євген Єнін.

"Українські правоохоронці продовжуватимуть докладати всіх можливих зусиль для притягнення Погодіна до кримінальної відповідальності, навіть якщо виявиться, що відповіддю РФ на звернення української сторони стало звільнення вбивці з під варти", - написав він.

Мати загиблого Степана Чубенка вже висловила готовність делегувати уряду України право звернення до ЄСПЛ для захисту іі прав.

"Спільно з Іваном Ліщиною та Нацполіцією плануємо підготувати відповідну скаргу до ЄСПЛ у зв'язку з порушенням Росією права на життя (ст.2 Конвенції Ради Європи з прав людини)", - написав Єнін.