Розстріл авто в Івано-Франківську: з'явилися подробиці нападу

За кермом авто, яке в понеділок обстріляли в Івано-Франківську, перебував місцевий підприємець Ігор Гербін, також відомий на прізвисько "Червонець".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як дізналося в поліції видання "Фіртка", стрільця зафіксували камери спостереження. Зловмисником виявився Михайло Дерещук, відомий під прізвиськом "Дира". Він у 2015 балотувався до Івано-Франківської міської ради.

Заступник начальника управління Нацполіція в Івано-Францівській області Ігор Бабюк розповів, що постріли були здійснені коли підприємець сідав у авто по вулиці Шеремети, де знаходиться його магазин. Водій отримав поранення в тулуб і передпліччя, зараз його оперують в обласній клінічній лікарні. На місці події знайшли 7 гільз (раніше повідомлялося про 6 пострілів), їх відправили на експертизу.

"Попередньо нами вже встановлено автомобіль, на якому був злочинець, забезпечено його охорону. Зараз будемо оглядати місце події і знаходження того автомобіля. Можливо, там будуть речові докази та зброя", - сказав він.

За словами Бабюка, зараз за фактом цієї події відкривається кримінальне провадження. Попередньо, це замах на умисне вбивство.

Він також повідомив, що нападник під’їхав на машині з іноземною реєстрацією до авто потерпілого. Коли Гербін сідав в "Ауді", стрілок зробив кілька вистрілів в упор, після цього сів в свою машину і поїхав в район Бельведерської-Мазепи. Поліція ще шукає нападника.

Також відомо, що це вже не перший напад на підприємця.

Як повідомляє івано-франківське видання "Галка" із посиланням на очевидців події, по машині чоловіка стріляли впритул біля магазину "Тканини".

Як повідомлялося, у понеділок, близько 13:00, на одній із центральних вулиць Івано-Франківська розстріляли автомобіль Audi. Його водія госпіталізували з пораненнями.