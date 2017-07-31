Клімкін дав пораду Siemens: "потиснувши руку РФ, порахуйте свої пальці опісля"

Глава МЗС України Павло Клімкін порадив "Siemens" та іншим концернам, що вдаються до бізнесових справ з російськими підприємствами, бути обережними.

Про це йдеться в авторській статті глави МЗС України для німецького видання Die Welt, передає Європейська правда.

За словами Клімкіна, високий градус напруги навколо випадку із "Siemens" спричинив ситуацію, коли в принципі залучення нових закордонних інвестицій у російську економіку – під питанням.

"Афера навколо турбін – це не непорозуміння, а помилка. Вона прирівнюється до порушення санкцій. Безумовно, без жодного сумніву саме концерну "Siemens" належить вжити необхідних правових кроків щодо такого непересічного порушення, невідкладно та у повному обсязі вивчити передумови постачання турбін до Криму всупереч договору і скасувати таке рішення", - заявив він.

Глава МЗС України вважає, що інцидент із турбінами "Siemens" став випробовуванням для загальної політики санкцій щодо Росії: "зараз настав час зняти рожеві окуляри і подивитися в очі реальності: саме політика щодо Криму уявляє собою слабке місце світової дипломатії".

"Між тим дозволю собі пораду "Siemens" та іншим концернам, що вдаються до бізнесових справ з російськими підприємствами: потиснувши їм руку, не забудьте після того порахувати свої пальці", - заявив глава МЗС України.

Раніше Клімкін заявляв, що скандал із Siemens буде уроком бізнесу - Кремлю вірити не можна.

Нагадаємо, Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Крім того, концерн Siemens оголосив, що у зв’язку із незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

27 липня країни Євросоюзу попередньо підтримали санкції проти Росії через скандал з турбінами Siemens. Однак остаточне рішення ще не схвалене.