У Новотошківці бойовики поранили бійця АТО

Від початку доби проросійські бойовики тричі порушили перемир'я в зоні АТО.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Так, з опівночі і до 18 години зафіксовано 3 випадки порушення перемир’я. Близько 1 ночі зі стрілецької зброї злочинці відкривали вогонь по українських укріпленнях поблизу Попасної та Новоолександрівки, що на Луганському напрямку. Вогнем у відповідь наші військові примусили ворога до тиші", - йдеться у повідомленні.

"А о 12.45 бандформування вдарили з гранатометів і стрілецької зброї по опорному пункту сил АТО у Новотошківському. Внаслідок цього обстрілу один український захисник був поранений, двоє інших отримали бойові травми", - заявили у штабі.

Там також вказується, що вже декілька днів "денне затишшя після 18 години закінчується і ворог суттєво активізує збройні провокації".

Українська правда