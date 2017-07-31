Директор з комунікацій Білого дому був звільнений, не попрацювавши й 10 днів

Директор з комунікації в апараті Білого дому Ентоні Скарамуччі був звільнений з посади, не пропрацювавши і десяти днів.

Як повідомляє BBC, рішення було ухвалене новим начальником апарату президента США Дональда Трампа Джоном Келлі, який був приведений до присяги в понеділок.

У заяві з Білого дому в трьох реченнях йдеться: "Ентоні Скарамуччі залишить свою роль в якості директора з комунікацій Білого дому. Пан Скарамуччі вважає, що краще буде дати начальнику апарату Джону Келлі почати з чистого аркушу і можливість зібрати власну команду. Ми бажаємо йому всього найкращого".

Як відомо, Скарамуччі призначили на посаду 21 липня.

Під час нещоданьої розмови з репортером видання The New Yorker Скарамуччі назвав главу апарату американського президента Райнса Прібуса "параноїдальним шизофреніком" і пообіцяв сприяти його відставці.

Скарамуччі запідозрив Прібуса у зливі журналістам даних про вечерю президента США Дональда Трампа та першої леді з Шоном Генніті, ведучим Fox News, та колишнім виконавчим директором Fox News Біллом Шайном.

Українська правда