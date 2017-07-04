Північна Корея запустила балістичну ракету

88 переглядів
Вівторок, 4 липня 2017, 05:21

Північна Корея провела пуск балістичної ракети.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

Пуск був проведений з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.

Як повідомляє AFP, посилаючись на міноборони Японії, ракета, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.

Черговий пуск ракети здійснений вперше після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею.

Раніше, в ніч на 8 червня, Північна Корея здійснила запуски протикорабельних ракет малої дальності.

1 червня міністерство фінансів США запровадило санкції стосовно дев'яти організацій і трьох фізичних осіб за співпрацю з КНДР, під обмеження потрапили і дві російські компанії.

Рада Безпеки ООН 2 червня одностайно прийняла резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР.

Президент США Дональд Трамп 22 червня на рік продовжив санкції проти КНДР.

Теми: Північна Корея ядерна зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США і Японія домовилися посилити тиск на КНДР 3 липня 2017, 06:20
Трамп: Щодо КНДР потрібно діяти більш рішуче 1 липня 2017, 04:41
У КНДР заочно засудили екс-президента Південної Кореї до смертної кари 29 червня 2017, 05:36
powered by lun.ua
Головні новини
Північна Корея запустила балістичну ракету
Наступне подання Луценка може бути на Бакуліна
Луценко анонсував подання на депутата, причетного до бурових установок
Єнін: Італійський журналіст Рокеллі заїхав на Донбас без дозволу
Усі новини
Київ

7 проектів, які змінять Київ найближчим часом

Родина

За 40 років пара всиновила і виховала 88 дітей з інвалідністю