Північна Корея запустила балістичну ракету
Північна Корея провела пуск балістичної ракети.
Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.
Пуск був проведений з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.
Як повідомляє AFP, посилаючись на міноборони Японії, ракета, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.
Черговий пуск ракети здійснений вперше після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею.
Раніше, в ніч на 8 червня, Північна Корея здійснила запуски протикорабельних ракет малої дальності.
1 червня міністерство фінансів США запровадило санкції стосовно дев'яти організацій і трьох фізичних осіб за співпрацю з КНДР, під обмеження потрапили і дві російські компанії.
Рада Безпеки ООН 2 червня одностайно прийняла резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР.
Президент США Дональд Трамп 22 червня на рік продовжив санкції проти КНДР.
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