Місія Світового банку оцінить прогрес в легкості ведення бізнесу в Україні

Місія Світового банку прибула до Києва, щоб оцінити прогрес реформ, що впливають на ведення бізнесу.

Про це інформує прес-служба Мінекономрозвитку.

"3 липня перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов зустрівся з економістами Світового банку Максимом Яворським та Тіграном Парваняном. Місія Світового банку прибула до Києва, щоб оцінити прогрес реформ у легкості ведення бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Місія працюватиме в Україні впродовж тижня. В основі програми візиту - зустрічі з приватним сектором для оцінки практичної імплементації реформ задекларованих Україною в поточному році (у сфері реєстрації бізнесу, будівництва, міжнародної торгівлі, реєстрації власності, захисту міноритарних акціонерів та сплати податків).

"Місії такого роду відвідують й інші країни, але далеко не всі. Тому сьогодні в нас є досить унікальна можливість продемонструвати реальний стан справ і як реформи працюють на практиці", - сказав Нефьодов.

За його словами, представники місії зустрінуться з Мін’юстом, Держгеокадастром, ДАБІ, НКРЕКП та проаналізують стан справ по всіх компонентах, які враховуються у формуванні рейтингу Doing Business.

Результати зустрічей у Києві будуть покладені в основу щорічного звіту Світового банку "Doing Business 2018".