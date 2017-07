Трамп про Кім Чен Ина: Цьому хлопцю більш нема чого робити в житті?

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Китай може вдатися до жорстких заходів щодо Пхеньяну після чергового запуску балістичної ракети.

Про це він написав у twitter.

"Північна Корея щойно запустила ще одну ракету. Цьому хлопцю білш немає чого робити в житті? Важко повірити, що Південна Корея і Японія продовжать миритися з цим. Можливо, Китай здійснить жорсткий крок щодо Північної Кореї і покладе край цьому безглуздю раз і назавжди", - написав Трамп.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....