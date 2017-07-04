Трамп про Кім Чен Ина: Цьому хлопцю більш нема чого робити в житті?

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Вівторок, 4 липня 2017, 07:55

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Китай може вдатися до жорстких заходів щодо Пхеньяну після чергового запуску балістичної ракети.

Про це він написав у twitter.

"Північна Корея щойно запустила ще одну ракету. Цьому хлопцю білш немає чого робити в житті? Важко повірити, що Південна Корея і Японія продовжать миритися з цим. Можливо, Китай здійснить жорсткий крок щодо Північної Кореї і покладе край цьому безглуздю раз і назавжди", - написав Трамп.

Як повідомлялось, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 930 км.  В міноборони Японії заявили,що вона, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.

Тихоокеанське командування армії США ідентифікувало її як ракету середньої дальності наземного базування.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін негайно скликав у зв’язку з цим Раду національної безпеки.

Пуск ракети здійснений вперше після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею.

Також Трамп зустрінеться зі своїм китайським колегою Ксі Цзіньпінем на саміті G20. Він неодноразово заявляв, що для боротьби з ядерною загрозою КНДР можуть бути застосовані усі доступні сили, включаючи військову операцію.

Раніше, в ніч на 8 червня, Північна Корея здійснила запуски протикорабельних ракет малої дальності.

1 червня міністерство фінансів США запровадило санкції стосовно дев'яти організацій і трьох фізичних осіб за співпрацю з КНДР, під обмеження потрапили і дві російські компанії.

Рада Безпеки ООН 2 червня одностайно прийняла резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР.

Президент США Дональд Трамп 22 червня на рік продовжив санкції проти КНДР.

Теми: Північна Корея ядерна зброя США Китай
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