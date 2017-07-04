Трамп про Кім Чен Ина: Цьому хлопцю більш нема чого робити в житті?
Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Китай може вдатися до жорстких заходів щодо Пхеньяну після чергового запуску балістичної ракети.
Про це він написав у twitter.
"Північна Корея щойно запустила ще одну ракету. Цьому хлопцю білш немає чого робити в житті? Важко повірити, що Південна Корея і Японія продовжать миритися з цим. Можливо, Китай здійснить жорсткий крок щодо Північної Кореї і покладе край цьому безглуздю раз і назавжди", - написав Трамп.
North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 липня 2017 р.
....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 липня 2017 р.
Як повідомлялось, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 930 км. В міноборони Японії заявили,що вона, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.
Тихоокеанське командування армії США ідентифікувало її як ракету середньої дальності наземного базування.
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін негайно скликав у зв’язку з цим Раду національної безпеки.
Пуск ракети здійснений вперше після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею.
Також Трамп зустрінеться зі своїм китайським колегою Ксі Цзіньпінем на саміті G20. Він неодноразово заявляв, що для боротьби з ядерною загрозою КНДР можуть бути застосовані усі доступні сили, включаючи військову операцію.
Раніше, в ніч на 8 червня, Північна Корея здійснила запуски протикорабельних ракет малої дальності.
1 червня міністерство фінансів США запровадило санкції стосовно дев'яти організацій і трьох фізичних осіб за співпрацю з КНДР, під обмеження потрапили і дві російські компанії.
Рада Безпеки ООН 2 червня одностайно прийняла резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР.
Президент США Дональд Трамп 22 червня на рік продовжив санкції проти КНДР.
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