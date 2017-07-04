ГПУ просить суд про заочне розслідування щодо Курченка

Генеральна прокуратура просить Печерський райсуд Києва про здійснення щодо Сергія Курченка спеціального досудового розслідування.

Відповідне клопотання спрямували до суду 30 червня, інформує Генпрокуратура.

ГПУ нагадує, що Курченка підозрюють у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, заволодінні чужим майном, коштами банківських установ і держпідприємств паливно-енергетичного сектору, ухиленні від сплати податків, відмиванні злочинних доходів, організації фіктивного підприємництва тощо.

"Збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 млрд гривень", – зазначає ГПУ.

Дії Курченка кваліфіковано за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 ККУ. Санкція найтяжчої з цих статей передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

З лютого 2014 року ця близька до екс-президента Віктора Януковича людина переховується від органів слідства та суду за кордоном і перебуває в розшуку.

"Підозрюваному Курченку ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід – тримання під вартою. З метою забезпечення виконання процесуальних дій щодо здійснення "заочного" судового розгляду відносно С. Курченка Генеральною прокуратурою України 30.06.2017 до Печерського районного суду м. Києва направлено клопотання про здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування", – інформує ГПУ.

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