Геращенко: РНБО може розглянути реінтеграцію Донбасу наступного тижня

Наступного тижня може відбутися засідання Ради національної безпеки та оборони, де можуть розглянути повний текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає "УНІАН".

"За моєю інформацією, наступного тижня може відбутися Рада нацбезпеки і оборони, де має бути розглянуто вже такий повний текст закону. Ми також його продискутуємо на нашій неформальній мінській платформі в парламенті", - зазначила Геращенко.

Вона також зауважила, що "філософія" законопроекту - повернення Донбасу, його деокупація та демілітаризація.

Водночас вона ухилилися від відповіді на запитання, чи можна очікувати розгляду цього законопроекту на останньому перед канікулами пленарному тижні (11-14 липня), відповівши:

"Коли автор подасть цей законопроект - тоді Верховна Рада буде приймати рішення, коли його розглядати".

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом буде завершена розробка законопроекту "Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, новий закон передбачає створення єдиного оперативного штабу для управління силовими підрозділами та законодавче закріплення за ОРДЛО статусу окупованих територій.

Депутат Вікторія Сюмар зауважила, що закон дозволить застосувати збройні сили не лише під час війни та АТО.

В Адміністрації президента заявили, що під час візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона обговорювалися деякі елементи майбутнього законопроекту про деокупацію і реінтеграцію Донбасу.