Перехід на цифрове телебачення знову відклали

Кабінет міністрів продовжив термін використання радіотехнологій аналогового мовлення до 30 червня 2018 року.

Відповідні зміни до плану використання радіочастотного ресурсу України уряд вніс на засіданні 4 липня, повідомляє УНІАН.

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Леонід Євдоченко пояснив, що на сьогодні існує низка фінансових і соціально-економічних проблем, які стримують процес переходу від аналогового до цифрового радіомовлення.

"У зв'язку з цим пропонується продовжити строк використання радіотехнологій аналогового телевізійного мовлення до 30 червня 2018 року", – сказав Євдоченко.

22 червня Нацкомісія з регулювання зв'язку узгодила проект Кабміну про продовження термінів використання аналогового телебачення до 2018 року.

Як відомо, у грудні 2006 року Україна підписала меморандум "Женева-2006", який передбачає повний перехід до червня 2015 року від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні.

Однак у червні 2015 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про відтермінування переходу на цифрове телебачення.

А у квітні 2016 року Кабмін відтермінував повний перехід на цифрове телебачення в Україні на один рік через непрозору діяльність оператора цифрової ефірної телевізійної мережі – приватної компанії "Зеонбуд", що займає монопольне становище на ринку.

