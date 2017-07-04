Довгий вважає, що Луценко мститься йому за удар Черновецького

Народний депутат Олесь Довгий переконаний, що кримінальне провадження проти нього пов’язане з особистою неприязню генерального прокурора Юрія Луценка.

"Що стосується наших давніх стосунків із Юрієм Віталійовичем, – думаю, за ними спостерігала вся країна і розуміє, що є особистий контекст" – сказав він у перерві засіданні комітету Верховної Ради, який розглядав подання на зняття недоторканності з Довгого.

"Особисте Юрія Віталійовича до мене лежить у двох площинах. Перше – це його образа за програш у 2008 році, коли, домігшись перевиборів, він очолив "Нашу Україну", яка мала 10% рейтингу, – і за два місяці успішно довів її, будучи міністром внутрішніх справ, до 2%. Партія не пройшла", – сказав депутат.

"Друге особисте, що має Юрій Віталійович по відношенню до мене, думаю, ближче лежить до його стосунків із Леонідом Черновецьким, який на всім відомому, на жаль, засіданні РНБО... сталася бійка – і він вчинив, як то кажуть… всі бачили, як Черновецький дав з ноги Луценку по яйцях. Всі це бачили і всі це знають – і Луценко прямо каже: "це яйця золоті", – заявив він.

"І він хоче добратися до Черновецького – але не може, тому що той десь далеко. А я нікуди не ховаюсь, я тут", – додав Довгий.

На думку Довгого, Луценко як політик діє прагматично:

"Відчуваючи настрої суспільства, яке сьогодні не підтримує, якщо не сказати ненавидить усіх депутатів, усю владу в цілому, – і суспільство можна зрозуміти, я вам кажу, як мажоритарник, – він старається внести максимальну кількість персонажів, які сприймаються негативно суспільством, щоб побудувати на цьому свій імідж. І серія подань є початком його передвиборчої кампанії".

"Він чудово розуміє, що юридичної перспективи в більшості із них немає. У моїй так точно. Але водночас він прекрасно усвідомлює, що не йому вже прийдеться в суді вже доказувати свою правоту. Бо потім він скаже, що строк збігає, що суди корумповані, що наступник його був не таким сильним…", – додав нардеп.

За його твердженням, Луценко приймає політичні рішення, які не матимуть у суді юридичних наслідків.

Довгий також сказав, що голосував за призначення Луценка генпрокурором, сподіваючись, що після свого ув’язнення той "тримається від зведення рахунків і особистої помсти". І його фракцію про підтримку нібито просив сам Луценко.

Олена Рощенко, УП