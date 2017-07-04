Справу кримського військового прокурора-зрадника передали до суду

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Вівторок, 4 липня 2017, 14:06

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду справу щодо колишнього прокурора Кримського регіону з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Сергія Няньчура, якого звинувачують у державній зраді.

Про це у Facebook повідомила у вівторок прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Державного радника юстиції 3 класу Няньчура Сергія Михайловича підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України.

 

Няньчур зрадив присягу і перейшов на службу в ЧФ РФ

Слідство встановило, що у 2014 році Няньчур, порушивши присягу України, перейшов на службу до незаконно створеного органу "Военная прокуратура Черноморского Флота Российской Федерации" на посаду "первого заместителя военного прокурора Черноморского флота Российской Федерации с присвоением звания генерал - майора юстиции".

Встановлено також, що перебуваючи на вказаній посаді, Няньчур подав позов до суду в інтересах міністерства оборони Російської Федерації стосовно майна міністерства оборони України, що дало змогу у подальшому визнати право власності на вказане майно за Міністерством оборони РФ.

"На даний час стосовно Няньчура прокуратурою направлено обвинувальний акт для розгляду до суду за ч.1 ст.111", – резюмує Сарган.

Українська правда

Теми: прокуратура Крим
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