У Порошенка назвали дату зустрічі з Тіллерсоном

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Вівторок, 4 липня 2017, 15:20

Президент Петро Порошенко зустрінеться з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Києві 9 липня.

Про це у вівторок повідомляє сайт президента.

"У Києві керівника зовнішньополітичного відомства США прийме президент Петро Порошенко для обговорення питань зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США та продовження координації зусиль з протидії російській агресії проти України", - сказано у повідомленні.

Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що під час візиту Тіллерсона до Києва "будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні". Також в цьому місяці очікується візит генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша і генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Крім того, президент анонсував візит в Україну в серпні міністра енергетики США Ріка Перрі, а в найближчі місяці також візит міністра оборони США Джеймса Меттіса.

Раніше "Українська правда" повідомила, що Тіллерсон прибуде в Україну 9 липня, це буде короткий візит на 2-2,5 годин. 

Українська правда

Теми: Порошенко США
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