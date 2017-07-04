Суд в Гаазі розгляне позов "Укрнафти" до Росії
Постійний третейський суд в Гаазі прийняв до розгляду позов нафтовидобувної компанії "Укрнафта" проти Російської Федерації у справах про втрату мережі АЗС на території окупованого Криму.
Про це йдеться в повідомленні суду.
Згідно з повідомленням, разом з позовом "Укрнафти" суд почав розгляд позову до Росії іншої української компанії - "Стабіл". Відзначається, що обидві справи були розпочаті позивачами 3 червня 2015 року.
При цьому компанії грунтувалися на тому, що Росія порушила умови російсько-українського двостороннього інвестиційного договору.
"Позивачі заявляють, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання, що випливають з російсько-українського двостороннього інвестиційного договору, шляхом прийняття з початку квітня 2014 заходів, які перешкоджали їх інвестиціям в автозаправні станції, розташовані в Криму, і в кінцевому рахунку привели до експропріації цих інвестицій" , - йдеться в повідомленні суду.
В середині січня 2016 року "Укрнафта" звернулася до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі з позовом проти Росії у зв'язку з втратою своєї мережі автозаправних станцій в результаті анексії Криму в березні 2014 року.
За інформацією компанії, підставою для звернення до суду стало двосторонню угоду про захист інвестицій між Україною і Російською Федерацією 1998 року, згідно з яким кожна зі сторін взяла на себе зобов'язання не націоналізувати або експропріювати інвестиції, вкладені інвесторами іншого боку, без своєчасної виплати справедливої компенсації.
Як повідомлялося, позови Ігоря Коломойського, Приватбанку, ТОВ "Аеропорт "Бельбек" (Севастополь, Крим), "Укрнафти" і ТОВ "Стабіл" до Росії дійшли в Міжнародному арбітражному суді в Гаазі до етапу слухань з питань юрисдикції.
ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.
Економічна правда
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