ВККС визнала недоброчесними трьох суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала недоброчесними трьох суддів.

Про це 4 липня повідомив адвокат і активіст Роман Маселко, посилаючись на результати розгляду висновків "Громадського ради доброчесності".

Зокрема йдеться про голову Харківського апеляційного адмінсуду Геннадія Бершова, суддю Вищого адмінсуду, кандидата на посаду судді ВСУ Миколу Мойсюка та суддю Солом’янського райсуду Людмилу Кізюн. "ВККС погодилась з висновком "Громадської ради доброчесності" про визнання недоброчесним голови Харківського апеляційного адміністративного суду Геннадія Бершова, одноголосно визнала суддю Кізюн недоброчесною", - зазначив Маселко.

Також ВККС визнала суддю Мойсюка таким, що не підтвердив здатність здійснювати правосуддя. "Він припиняє участь у конкурсі (на посаду судді у Верховному суді)", - зазначив адвокат.

Більше про кандидатів на посади в оновленому Верховному суді можна прочитати тут.