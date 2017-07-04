Бойовики досі мовчать про Васіна – Геращенко

Бойовики з ОРДЛО не дають надають жодної відповіді на запити Києва про долю затриманих українців.

Про це написала представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що у вівторок Міжнародному комітету Червоного хреста вдалося передати посилки від родичів заручників в Макіївську колонію.

"До самих хлопців МКЧХ вчергове не пустили, знову категорично відмовили в допуску до наших заручників", - написала вона, додавши, що представників місії не допустили до заручників ще жодного разу.

"Сьогодні на окупованих територіях - вже 132 заручники, цифра зростає, додаються цивільні, а ОРДЛО не дають нам жодної відповіді на наші запити про долю українців (зокрема, й про місцеутримання Стаса Асєєва, інших). Натомість, продовжують наполягати на звільненні злочинців, які не мають жодного відношення до АТО, наприклад, беркутівців, що вбивали Небесну Сотню. Це для розуміння, що відбувається в Мінську", - написала Геращенко.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини працює над пошуком нещодавно зниклого в окупованому Донецьку журналіста Станіслава Асєєва, відомого під псевдонімом - Станістлав Васін.

В СБУ заявили, що Станіслав Асєєв дійсно зник на початку червня на окупованій території.

Національна спілка журналістів України закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Васіна.

Як відомо, Станіслав Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Васіна можна за цим посиланням.