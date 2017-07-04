Кириленко хоче, щоб організатори повідомляли СБУ про концерти росіян

618 переглядів
Вівторок, 4 липня 2017, 17:32

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко пропонує зобов’язати організаторів концертів попереджати правоохоронні органи про запрошення в Україну російських артистів.

Про це він розповів 4 липня в ефірі "Радіо Свобода".

Посадовець готує відповідні зміни до закону про гастрольні заходи.

"Я ці зміни вже готую і вони мають полягати в тому, що організатори гастрольних заходів повинні попереджати прикордонників, СБУ інші відповідальні органи і установи про свій намір запросити музикантів, виконавців з Росії. Скажімо, за місяць до фестивалю чи події, яку вони планують", – сказав Кириленко.

За його словами, російських артистів мають перевіряти стосовно порушення законів щодо Криму і Донбасу.

"10 днів має перевірятися інформація щодо порушення чи не порушення такими виконавцями українських законів і в частині Криму, і в частині підтримки агресії на Донбасі. Якщо з цим нормально, будь ласка, отримуєте дозвіл, якщо з цим не нормально, а так буде далі в більшій кількості випадків, тоді такі виконавці хай співають для своїх прихильників у Росії. У нас своїх більш ніж достатньо", – зазначив віце-прем’єр.

Раніше Кириленко пропонував скласти реєстр організаторів, які запрошують на фестивалі в Україну виконавців, що порушують українські закони.

Щонайменше 14 російським артистам за останніх кілька днів заборонили в’їзд до України через недотримання правил перетину кордону при в’їзді до окупованого Криму, де російські співаки виступали.

Попри це, деяким російським виконавцям-порушника вдалося виступити на музичному фестивалі "Атлас Вікенд" у Києві.

Як повідомлялося, У Верховній Раді також зареєстровано законопроект, який пропонує заборонити виступати російським артистам в Україні, а також виступи українських артистів в окупованому Криму, ОРДЛО та Росії.

Теми: СБУ Росія санкції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Глава СБУ назвав мету останньої кібератаки проти України 4 липня 2017, 16:53
СБУ спростувала заяви росіян про забороненого в Україні актора Машкова 4 липня 2017, 12:32
СБУ розшукує журналіста Чаленка за сепаратизм 4 липня 2017, 11:36
powered by lun.ua
Головні новини
МВФ відклав виділення Україні чергового траншу - Bloomberg
Кириленко хоче, щоб організатори повідомляли СБУ про концерти росіян
Бойовики досі мовчать про Васіна – Геращенко
На iGov тепер можна отримати довідку про доходи
Усі новини
Летние локации

5 найкращих барів Києва біля води

Уроки Ізраїлю

Як треба ставитися до малого бізнесу