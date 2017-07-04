Український консул потрапив до затриманого в Італії Марківа

736 переглядів
Вівторок, 4 липня 2017, 17:46

Український консул відвідав затриманого в Італії заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького Віталія Марківа.

Про це у вівторок на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

Вказується, що 4 липня 2017 року у м. Павіа (Італія) відбулося засідання суду у справі Марківа.

"Суд не розглядав справу по суті і не ухвалював рішення про зміну запобіжного заходу. Цього ж дня консульські посадові особи Генерального консульства України в Мілані відвідали В.Марківа в закладі утримання", - повідомили в МЗС.

"Морально-психологічний стан В.Марківа – нормальний, умови утримання – задовільні", - додали у відомстві.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу батальйону оперативного призначення  ім.Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ,  у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов. 

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. 

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.

Теми: Італія суд МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Єнін: Італійський журналіст Рокеллі заїхав на Донбас без дозволу 3 липня 2017, 16:34
ГПУ буде захищати інтереси Марківа в Італії – Єнін 3 липня 2017, 12:51
МЗС вимагає допустити консула до Марківа 3 липня 2017, 01:16
powered by lun.ua
Головні новини
МВФ відклав виділення Україні чергового траншу - Bloomberg
Кириленко хоче, щоб організатори повідомляли СБУ про концерти росіян
Бойовики досі мовчать про Васіна – Геращенко
На iGov тепер можна отримати довідку про доходи
Усі новини
Летние локации

5 найкращих барів Києва біля води

Уроки Ізраїлю

Як треба ставитися до малого бізнесу