Український консул потрапив до затриманого в Італії Марківа

Український консул відвідав затриманого в Італії заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького Віталія Марківа.

Про це у вівторок на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

Вказується, що 4 липня 2017 року у м. Павіа (Італія) відбулося засідання суду у справі Марківа.

"Суд не розглядав справу по суті і не ухвалював рішення про зміну запобіжного заходу. Цього ж дня консульські посадові особи Генерального консульства України в Мілані відвідали В.Марківа в закладі утримання", - повідомили в МЗС.

"Морально-психологічний стан В.Марківа – нормальний, умови утримання – задовільні", - додали у відомстві.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім.Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ, у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов.

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.