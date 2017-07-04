СК Росії засекретив справу про крадіжки на будівництві в резиденції Путіна
Слідчий комітет Росії присвоїв гриф "цілком таємно" справі про розкрадання в резиденції президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК з посиланням на близькі до ФСБ джерела.
"У справі є інформація, що становить державну таємницю, оскільки мова йде про роботи в президентських резиденціях", - сказало джерело.
В кінці червня адвокати фігурантів справи дали підписку про нерозголошення державної таємниці.
За словами захисника Руслана Коблева, у адвоката головного фігуранта справи Андрія Камінова підписку поки не брали.
"Але, мабуть, візьмуть, оскільки СКР останнім часом намагається засекретити все, що погано лежить. Ми до цього критично ставимося", - сказав Коблев..
Він вважає, що до держтаємниці можуть побічно відноситись відомості про номенклатуру держконтрактів, які згадуються в справі, а також технічні завдання до них.
Як повідомлялося, в Росії шукають, хто вкрав понад 5,5 млрд рублів при будівництві резиденції президента РФ Володимира Путіна.
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