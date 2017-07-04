Протягом дня активність бойовиків впала - штаб АТО

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Вівторок, 4 липня 2017, 19:10

З початку доби проросійські бойовики 6 разів відкривали вогонь по укріпленнях бійців ЗСУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр штабу АТО.

Вказується, що бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських воїнів, проте вдень рівень ворожої вогневої активності відносно знизився.

"Більшість цих обстрілів відбулась ще до світанку та на Донецькому напрямку. Артилерію та інше озброєння, яке заборонене Мінськими угодами, ворог сьогодні не застосовував", - повідомили у прес-центрі.

Зазначається, що втрат серед бійців сил АТО сьогодні не було.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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