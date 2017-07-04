Прикордонники за півроку заборонили в'їзд в Україну 70 артистам

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Вівторок, 4 липня 2017, 22:51

Держприкордонслужба з початку року заборонила в'їзд в Україну 70 артистам, в тому числі тим, хто в обхід українського законодавства відвідав анексований Росією Крим.

Як повідомив в коментарі Крим.Реалії спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян, список буде розширюватися.

"Ми сподіваємося, що у нас інформації про тих чи інших артистів буде з'являтися більше. Я нагадую, що у нас на сайті є стоп-ліст, куди ми просимо повідомляти про тих, хто відвідував Крим. І я думаю, що якість фільтрації цієї категорії іноземців буде рости", - сказав він.

При цьому представник прикордонної служби України зазначив, що зараз в рамках відомства немає необхідності в створенні окремого підрозділу або посади для відстеження гастролерів з Росії, "механізм відпрацьований".

Депутати Верховної Ради України зареєстрували проект закону, що обмежує гастрольну діяльність російських і українських артистів.

На думку авторів законопроекту, "російські гастролери, виступаючи на території України, в тому числі окупованій, відкрито підтримують окупацію України і приниження українського народу".

Виняток на в'їзд в Україну пропонується зробити для тих російських артистів, які в письмовому вигляді або публічно визнають Росію агресором, а також для тих, хто постійно проживають в Україні. Для порушників норм депутати пропонують передбачити відповідальність, в тому числі кримінальну.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.

Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

Теми: культура Прикордонна служба
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