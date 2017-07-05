РФ може розмістити в буферних зонах в Сирії своїх військових

222 перегляди
Середа, 5 липня 2017, 05:30

Росія може розмістити в буферних зонах безпеки в Сирії військову поліцію.

Про це заявив у вівторок спецпредставник президента РФ по сирійському врегулюванню Олександр Лаврентьєв, передає "ТАСС".

"Поки складно говорити про присутність російських спостерігачів і представників Міноборони РФ, але в цілому передбачається присутність російської військової поліції в буферних зонах безпеки", - зазначив він.

За його словами, реалізація створення зон безпеки в Сирії почнеться протягом двох-трьох тижнів після підписання документів.

"Залежно від виходу на підписання документів про створення зон безпеки, я думаю, що слід розраховувати на прийняття конкретних дій по розміщенню сил протягом двох-трьох тижнів", - сказав Лаврентьєв.

За його словами, лінії зіткнення двох з чотирьох зон деескалації в Сирії фактично визначено.

"Практично по другій і третій зоні деескалації (на північ від Хомса і в Східній Гуті) лінії зіткнення, кордони вже визначені. Є ще питання по Ідлібу і деякі резервації по південній зоні", - зазначив Лаврентьєв.

Теми: Росія Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Військовий РФ Агєєв утримується в СІЗО в Старобільську 5 липня 2017, 03:27
У Білому домі назвали дату зустрічі Трампа і Путіна 5 липня 2017, 01:54
РосЗМІ приписали "Океану Ельзи" 35 концертів у Росії 4 липня 2017, 18:48
powered by lun.ua
Головні новини
Кіберполіція припинила другий етап кібератаки Petya, в компанії M.E.Doc пройшов обшук
НАБУ та САП показали докази винуватості Дейдея
МВФ відклав виділення Україні чергового траншу - Bloomberg
Кириленко хоче, щоб організатори повідомляли СБУ про концерти росіян
Усі новини
Етикет

Шорти vs опера: 10 базових правил поведінки в театрі

Держкіно

Анна Ярославна, Блохін, Ульяненко: Про кого зніматимуть фільми державним коштом