Дві третини росіян підтримують черговий термін Путіна – опитування

Третина росіян вважають, що переможець президентських виборів 2018 року має проводити більш жорстку лінію у внутрішній політиці.



Такі дані соцопитування "Левада-центру" призводить російське видання "Ведомости".



Згідно з даними соціологів, більше 40% опитаних влаштовує нинішній курс і тільки 12% говорять про необхідність лібералізації.



У зовнішній політиці за посилення конфронтації з Заходом виступає п'ята частина респондентів, за збереження поточної лінії – більше половини.



При цьому дві третини опитаних хотіли б і після 2018 року бачити на чолі держави Володимира Путіна.

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Посилення курсу завжди хочуть від чверті до третини росіян, але неможливо сказати, що вони під цим розуміють, пояснює соціолог "Левада-центру" Денис Волков:



"Пересічні росіяни не в курсі законодавчих жорсткостей, утиски опозиції – це проходить повз них. До тих, хто так відповідає, відносяться люди старшого віку і бідніші: вони живуть не дуже добре і хотіли б, щоб "жорстка рука навела порядок", у них немає ніякої надії, крім як на владу".



Лібералам такі відповіді здаються дивними, адже "куди вже жорсткіше", але ті, хто виступає за посилення не хочуть "притискати когось конкретно", а просто хочуть краще жити, каже соціолог:



"Однак влада під це може підверстати загальне посилення курсу".

За словами Волкова, у популярності Путіна було два піки - 2007-2008 рр., коли була стабільність і надії на майбутнє, і 2014-2015 рр., після анексії Криму.

"Між цими роками - великий провал, накопичення проблем, загальне невдоволення владою і Путіним в цілому. Перед Кримом половина респондентів хотіла бачити президентом нову людину, але Крим поміняв ситуацію на протилежну", - говорить соціолог.